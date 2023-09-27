Игрок «Юнайтед» Антони возвращается в Англию для дачи показаний в полиции

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони в скором времени вернётся в Англию для того, чтобы дать показания в полиции по обвинениям в насилии над несколькими девушками. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что бразильский футболист был замечен в аэропорту Сан-Паулу, откуда он собирался вылететь в Испанию, а затем в Манчестер, где в ближайшие дни ему необходимо встретиться с полицией для того, чтобы ответить на предъявленные ему обвинения.

Источник, приближённый к Антони, отметил, что футболист уверен в своей невиновности, поэтому готов ответить на все вопросы полиции. Игрок «Манчестер Юнайтед» не возражает против того, чтобы предоставить сотрудникам правоохранительных органов необходимую информацию, включая свой мобильный телефон. Бразилец надеется, что его оправдают как можно быстрее и он сможет продолжить футбольную карьеру, не отвлекаясь ни на что.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позже стало известно, что в адрес игрока выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.