«Шальке» уволил главного тренера Томаса Райса

Руководство «Шальке» приняло решение уволить с должности главного тренера команды Томаса Райса.

«Мы до последнего старались изо всех сил для того, чтобы вместе с Томасом Райсом преодолеть игровой спад, в котором оказались. Однако после внутренних обсуждений, проведённых в последние дни, мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом, а также добиться успеха в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вот почему мы решили пойти по новому пути», — приводит слова спортивного директора «Шальке» Андре Хехельманна официальный сайт клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне «горняки» выступают во Второй Бундеслиге. После семи туров чемпионата команда набрала семь очков и на текущий момент занимает 16-е место.