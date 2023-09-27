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Дом Серхио Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса»

Дом Серхио Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса»
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Дом испанского футболиста Серхио Рамоса подвергся ограблению. Преступление произошло 20 сентября, в день матча «Севильи» и «Ланса» в Лиге чемпионов (1:1), информирует ABC.

Согласно сведениям источника, в момент ограбления в доме находились четверо детей Рамоса и два воспитателя. Сам футболист в этот момент играл в матче Лиги чемпионов, а его жена была на работе. Дети и воспитатели, находившиеся в доме в пригороде Севильи, не пострадали.

Напомним, 37-летний защитник вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. После ухода Рамоса в «Реал» в 2005 году «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы и один раз — Суперкубок УЕФА. Также андалусийцы завоевали два Кубка и один Суперкубок Испании. Недавно Рамос также заявил о желании вернуться в сборную Испании.

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