90min: «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с тен Хагом

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует провести переговоры по продлению контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, генеральный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мёрто очень довольны работой нидерландского специалиста и продолжают оказывать ему полную поддержку. Отмечается, что тен Хаг рассматривается клубом как центральная фигура в обеспечении единства и дисциплинированности игроков и персонала.

Текущее соглашение Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2025 года с возможностью продления ещё на один год.

После шести туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали девять очков. На текущий момент они занимают девятое место в чемпионате.