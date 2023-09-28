Генеральным секретарём Шведской футбольной ассоциации впервые станет женщина

С 1 ноября 2023 года Андреа Мёлленберг официально вступит в должность генерального секретаря Шведской футбольной ассоциации.
«Я невероятно горжусь тем, что стою здесь. Это радость и смирение, но прежде всего гордость.
Лично я вижу несколько направлений, которые считаю особенно важными. Первое – это объединённый шведский футбол, в котором Шведская футбольная ассоциация, округа и наши заинтересованные организации работают вместе для укрепления шведского футбола на национальном и международном уровне.
Кроме того, я хочу, чтобы футбольный союз Швеции работал вместе со всеми сторонами футбольного движения, чтобы создать безопасные условия для игроков, судей и зрителей. Это относится как к нашему элитному футболу, так и к детско-юношескому футболу», — приводит слова Мёлленберг официальный сайт организации.
Мёлленберг сменит на этом посту Хокана Сьёстранда, который занимал его почти девять лет. Андреа стала первой женщиной, занявшей пост генерального секретаря.
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