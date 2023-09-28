Марио Фернандес: у «Зенита» не та позиция, на которую рассчитывали изначально

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал текущее турнирное положение петербургского клуба.

«Зенит» в самом деле многократный и многолетний чемпион, пять лет подряд завоёвывал титул чемпиона России, брал кубки. Сейчас у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложный, все команды, особенно после стольких лет доминирования «Зенита», по-особенному настраиваются на каждый матч с нами. «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА — очень сильные команды. Даже и «Ростов», пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину», — приводит слова Фернандеса Sport24.

На данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своём активе 17 очков после девяти туров. Петербуржцы отстают от лидера — «Краснодара» — на четыре очка. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.