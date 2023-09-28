Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборными России

Литовская футбольная федерация сделала заявление о решении УЕФА допустить молодежные сборные России U-17 к международным турнирам.

«Такое решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу ничуть не изменилась и сохраняется — мы не думаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент. Даже несмотря на то, что они не будут использовать флаг, гимн или другую национальную символику страны и будут играть на нейтральных полях.

Сегодня у нас было много разговоров с представителями других членов УЕФА, и они тоже не склонны согласиться с этим решением. Мы можем ещё раз подтвердить, что продолжаем придерживаться прежних позиций и можем заверить вас, что не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой.

Если так случится, что жребий сведёт нашу и российскую молодежную сборную в том или ином турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведён матч», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.