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Рио Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов в истории

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд ответил на вопрос о лучших спортсменах в истории. В свой список он не включил ни одного футболиста.

«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», – сказал Фердинанд.

За свою карьеру Фердинанд выступал за «Вест Хэм», «Борнмут», «Лидс», «Манчестер Юнайтед» и КПР.

Напомним, Фердинанд является шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка футбольной лиги и четырёхкратным победителем Суперкубка Англии. Также он становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Также Фердинанд выступал за национальную команду Англии, за которую провёл 81 матч, записав в свой актив три гола.

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2015 году.

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