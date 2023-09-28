Марио Фернандес: ситуация с ЦСКА впервые показала мне — мир жесток и несправедлив

Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал жестокой и несправедливой ситуацию с ЦСКА, которая возникла после его перехода в петербургский клуб.

«Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые. Момент, когда я был счастливее всего в России? На чемпионате мира. Осталась ли обида на ЦСКА? Никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА», — приводит слова Фернандеса Sport24.

На данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своём активе 17 очков после девяти туров. Петербуржцы отстают от лидера — «Краснодара» — на четыре очка. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.