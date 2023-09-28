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КДК РФС оштрафовал Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал Дзюбу по итогам матча с «Зенитом»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу по итогам матча с «Зенитом». Напомним, игра проходила 24 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой московской команды со счётом 2:1. О решениях по этому матчу сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» — 50 тыс. рублей за массовый выход», — приводит слова Артура Григорьянца информационное агентство ТАСС.

По итогам девяти туров «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, «Зенит» — на третьем месте с 17 очками.

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