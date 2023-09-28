Семак: раннее начало матча с «Оренбургом» — неудобство для игроков и болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, игра состоится в субботу, 30 сентября. Начало встречи в 12:00 мск.

«Меняется ли игра «Оренбурга»? Каждая смена тренера – дополнительная мотивация для игроков, дополнительные эмоциональные всплески. Деограсия начал очень хорошо, нас ждёт очень интересная, играющая команда и очень интересный матч.

Раннее начало матча – неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее условия равны для всех, будем исходить из тех обстоятельств, которые есть.

Следим ли за Михайловым, Адамовым, Хотулёвым и Капленко? Да, следим, конечно. При подготовке к матчам с такими командами у нас появляется больше возможностей для того, чтобы посмотреть на действия игроков. За исключением Михайлова, который только перешёл, все остальные уже сыграли определённое количество матчей», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».