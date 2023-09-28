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Балахнин — об игре «Ростова»: косвенно тренер всегда будет виноват в результатах команды

Балахнин — об игре «Ростова»: косвенно тренер всегда будет виноват в результатах команды
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Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин оценил игру и результаты команды Валерия Карпина на старте нынешнего сезона.

«Косвенно тренер всегда будет виноват в результатах команды. Что-то не так делает. Но причина таких результатов «Ростова» не только в этом. Новички команды не показывают такой игры, которая могла бы потянуть за собой молодых ребят. Плюс молодые ребята не могут быть всегда стабильными.

Тот сезон они провели достаточно хорошо, а в этом снизили требовательность к себе. У них уже не тот энтузиазм. Соперники тоже адаптировались к игровым идеям «Ростова». Команда не поменялась — как играли в том году, так и продолжают. Ситуация с травмами тоже осложняет положение», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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