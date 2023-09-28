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Слушания в суде по делу о задолженности «Ювентуса» перед Роналду начнутся 4 октября

Слушания в суде по делу о задолженности «Ювентуса» перед Роналду начнутся 4 октября
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Рассмотрение иска форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду к туринскому «Ювентусу» начнётся на следующей неделе. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, слушания по делу о задолженности клуба перед португальцем начнутся в среду, 4 октября.

Ранее стало известно, что португалец хочет получить со своего бывшего клуба € 19,9 млн, которые были заморожены по обоюдному соглашению на время карантина. Криштиану уже обратился в прокуратуру Турина.

«Ювентус» во время пандемии COVID-19 совершил два зарплатных манёвра — в 2020 и 2021 годах: первый был коллегиальным и касался всей команды плюс тренера, второй же обсуждался индивидуально с каждым игроком. Сезонная зарплата Криштиану Роналду в итальянском клубе составляла € 31 млн после вычета налогов.

38-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время он принял участие в 98 матчах и забил 81 гол.

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