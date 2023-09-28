Хайкин вместе с «Будё-Глимт» вышел в финал Кубка Норвегии

Сегодня, 28 сентября, состоялся полуфинальный матч Кубка Норвегии, в котором встречались «Волеренга» и «Будё-Глимт». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Гости одержали победу — 4:2.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте игры. Гол в активе 30-летнего полузащитника Ульрика Салтнеса. На 15-й минуте сербский форвард «Волеренги» Андрей Илич забил ответный мяч. Во втором тайме «Будё-Глимт» снова вышел вперёд благодаря голу камерунского нападающего Фариса Мумбаньи, но всего через три минуты на табло вновь загорелся ничейный результат — Илич оформил дубль. На 86-й минуте Мумбаньи вновь вернул преимущество своей команде, а на 90+5 минуте последний гол в матче забил защитник Адам Сёренсен.

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч.

В финале турнира «Будё-Глимт» встретится с «Мольде», который накануне с минимальным счётом победил команду из второго дивизиона Норвегии «Кьельсос».