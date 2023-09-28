Павар: я пробыл в Германии семь лет и почувствовал, что пришло время для нового вызова

Французский защитник итальянского «Интера» Бенжамен Павар рассказал, почему решил стать игроком миланского клуба.

«Я пробыл в Германии семь лет и почувствовал, что пришло время для нового вызова. «Интер» — клуб с такой историей, написанной такими легендами, как Хавьер Санетти, который сегодня здесь работает.

Моя предпочтительная позиция — в центре защиты из трёх человек, так как именно там я чувствую себя наиболее комфортно. Все знают, что я могу играть на позиции правого защитника, но это не то место на поле, где я по настоящему счастлив. Я в «Интере», чтобы проявить себя в той роли, которую предпочитаю, где я могу поделиться своим опытом с командой», — приводит слова Павара Football Italia со ссылкой на DAZN.

Павар выступал за «Баварию» с лета 2019 года, тогда защитник перешёл в мюнхенский клуб из «Штутгарта». Он принял участие в общей сложности в 163 матчах за «красных», забив 12 мячей и отдав столько же голевых передач. С «Баварией» Бенжамен выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020, в 2020 году стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, четырежды становился чемпионом Германии.