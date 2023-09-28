Тикнизян: Дзюба шутит плоско, но смешно, и у него самая худшая причёска

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил в клубном шоу, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба — самый весёлый игрок команды, но при этом у него самая худшая причёска.

«У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться более 10 минут, то очень сильно сводит скулы. Потому что он шутит (улыбается). Плоско, но смешно. Самая худшая причёска у Дзюбы и Митая», — приводит слова Тикнизяна пресс‑служба «Локомотива».

«Локомотив» после девяти матчей МИР РПЛ располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 15 очками. А Тикнизян поучаствовал в девяти матчах чемпионата, где отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей. Дзюба же принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.