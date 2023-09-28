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«Атлетик» может быть наказан за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Гринвуда

«Атлетик» может быть наказан за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Гринвуда
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Футбольный клуб «Атлетик» Бильбао может быть подвергнут санкциям со стороны Ла Лиги после того, как болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес игрока «Хетафе» Мэйсона Гринвуда во время матча 7-го тура испанской Примеры, сообщает The Athletic.

Во время матча на стадоне «Сан-Мамес» при выполнении 21-летним футболистом штрафных ударов звучали кричалки «Гринвуд, умри».

Ла Лига подтвердила, что на матче были слышны скандирования, и что в отношении них будет применена та же процедура, что и в случае с матчем 6-го тура чемпионата с «Осасуной», где тоже были зафиксированы оскорбительные кричалки в адрес Гринвуда.

Матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Хетафе» завершился вничью — 2:2. Мэйсон Гринвуд отметился одной голевой передачей.

После семи сыгранных туров «Атлетик» набрал 14 очков и расположился на четвёртом месте в чемпионате. «Хетафе» с восемью очками — десятый.

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