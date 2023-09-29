«Фламенго» уволит Хорхе Сампаоли, клуб подготовил все документы

Документы о досрочном расторжении контракта с тренером Хорхе Сампаоли уже подготовлены руководством «Фламенго» и переданы на подпись специалисту, сообщает известный бразильский журналист Вене Касагранде в своём «твиттере».

По информации источника, «Фламенго» планирует завершить все формальности до конца четверга по местному времени. При этом руководство клуба не останавливает сумма неустойки. Все деньги будут перечислены Сампаоли, как только правление согласует кандидатуру нового тренера. Сейчас идут переговоры с Аденором Леонардо Бакши, более известным как Тите.

Отметим, что Сампаоли возглавил «Фламенго» в апреле 2023 года, заменив на посту тренера португальского специалиста Витора Перейру. После 24 туров бразильской Серии А команда расположилась на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 40 очков.