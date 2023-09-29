Леонид Федун распродаёт своё имущество в России — SHOT

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун распродаёт своё имущество в России, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, на продажу выставлена премиум-квартира в центре Москвы, где долгое время жила его семья, и яхта, сделанная по спецзаказу. Отмечается, что дом продаётся за 150 млн рублей.

Также на продажу за € 99 млн выставлена и большая стальная моторная яхта Sparta, несколько лет назад построенная в Нидерландах специально для Леонида Федуна.

67-метровое судно оборудовано пейзажным бассейном с овальным джакузи с примыкающим баром, лежаками для загара, сауной и парной, гаражом под лимузин, винтовой лестницей и стеклянным лифтом, соединяющим все палубы.

Напомним, Федун покинул пост вице-президента «Спартака» в августе 2022 года.