«Фламенго» подтвердил увольнение Сампаоли и может нанять Тите

Бразильский «Фламенго» заявил об уходе с поста главного тренера команды 63-летнего Хорхе Сампаоли, сообщает ESPN. Это произошло менее чем через неделю после того, как аргентинец упустил последнюю возможность завоевать титул с клубом.

В воскресенье, 24 сентября, риодежанейрцы сыграли в гостях вничью с «Сан-Паулу» (1:1) в ответном матче финала Кубка Бразилии, что принесло титул их соперникам, который выиграли 1:0 в первой встрече. Ранее «Фламенго» вылетел в 1/8 финала Кубка Либертадорес от парагвайской «Олимпии». В чемпионате Бразилии команда находится на седьмом месте после 24 матчей с отставанием в 11 очков от лидера — «Ботафого».

Бывший тренер сборной Аргентины, «Севильи» и «Марселя» Сампаоли приступил к работе с «Фламенго» в апреле. Его контракт был рассчитан до конца 2024 года.

По данным источников ESPN Brasil, уход Сампаоли расчистил путь к найму 62-летнего Тите. По их данным, руководители «Фламенго» вели переговоры со специалистом в течение последних нескольких недель. Тите может возглавить команду из Рио-де-Жанейро в ближайшие дни. Его последним местом работы была сборная Бразилии, которую он покинул после чемпионата мира-2022.

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