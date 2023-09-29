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«Он его не задел, это симуляция». Шалимов не согласен с удалением игрока 2DROTS в Кубке

«Он его не задел, это симуляция». Шалимов не согласен с удалением игрока 2DROTS в Кубке
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Российский тренер Игорь Шалимов не согласился с удалением форварда медийной команды 2DROTS Годфреда Клуцея (Гаучо) в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России с »Химками» (0:2). Напомним, игрок медиаклуба получил вторую жёлтую карточку в середине первого тайма — большую часть матча 2DROTS отыграли в меньшинстве.

«Я согласен с (главным тренером 2DROTS Дмитрием) Кузнецовым (по поводу удаления). Да, первое нарушение было, а во время нарушения со второй жёлтой карточкой, да, он шёл агрессивно, но у него поехала нога. Он его не задел, это симуляция. Мне кажется, что лайнсмен мог подсказать, он не шёл его ломать, нога была почти на земле, не было ни шипов, не было игры выше голеностопа. Тут больше наступ. Большую роль сыграла симуляция, игрок его не задевает, а он подпрыгивает, кричит и падает», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

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