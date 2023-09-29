Результаты жеребьёвки 1/16 финала Пути регионов Кубка России
Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В пятом отборочном раунде Пути регионов сыграют 16 команд — победители четвёртого раунда. Одним из центральных противостояний на этой стадии станет матч подмосковных «Химок» и «Уфы», обыгравшей «Торпедо» на прошлой стадии турнира.
Результаты жеребьёвки 1/32 финала Пути регионов Кубка России:
«Химки» — «Уфа»;
«Динамо Владивосток» — «Ротор»;
«Волгарь» — «Енисей»;
«Акрон» — «Шинник»;
«Нефтехимик» — «Форте»;
«Арсенал» — «Родина»;
«Ска-Хабаровск» — «Амкар»;
«Черноморец» — «КАМАЗ».
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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