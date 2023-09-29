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Экс-игрок ЦСКА Биджиев: переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным

Экс-игрок ЦСКА Биджиев: переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным
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Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев прокомментировал переход российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую «Ламию».

«Дзагоев – неординарный футболист, отличающийся принятием нестандартных решений на футбольном поле. Он всегда был заряжен на борьбу, заводил свою команду, был одним из лидеров ЦСКА много сезонов. К сожалению, в последние годы его преследовали травмы, из-за чего он пропускал достаточно много времени. Переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным. В Греции интересный чемпионат и очень импульсивные болельщики, которые сильно любят футбол. Ажиотаж там великолепный, атмосфера самая что ни на есть футбольная. Алан – опытный игрок, и я думаю, он сможет проявить себя в Греции на хорошем уровне», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.ру».

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