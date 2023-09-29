Футболист «Спартака» Умяров объяснил, почему целует запястье перед выходом на поле

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, почему целует запястье перед выходом на футбольное поле.

«Моё игровое время? Хочу играть больше. Это нормально для футболиста. Почему целую запястье перед выходом на поле? Делаю так с десяти лет. Там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке», — приводит слова Умярова Sport24.

Умяров выступает за «Спартак» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.