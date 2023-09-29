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Хотулёв: все знают, что «Оренбург» не обыгрывал «Зенит», попробуем эту тенденцию сломать

Хотулёв: все знают, что «Оренбург» не обыгрывал «Зенит», попробуем эту тенденцию сломать
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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится завтра, 30 сентября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

«Мы не планируем закрываться, будем играть в свою игру, как обычно. Вторым номером — такого точно не будет, тем более дома играем.

Конечно, неприятно было, что с «Нижним Новгородом» случилось. Но, как уже сказали, никогда не обыгрывали «Локомотив» — обыграли, никогда не проигрывали «Нижнему» — проиграли… Думаю, сейчас все знают, что не обыгрывали «Зенит», и поэтому попробуем эту тенденцию сломать», — сказал Хотулёв в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом туре чемпионата России «Оренбург» уступил «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:3.

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