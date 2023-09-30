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Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь тренером или селекционером

Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь тренером или селекционером
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Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал о желании в будущем вернуться в ЦСКА.

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде. Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось. В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе – либо тренером, либо селекционером. Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее 33-летний Дзагоев подписал контракт с греческой «Ламией».

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