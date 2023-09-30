Гомес — о «Монце»: отклонил многие предложения из-за границы, чтобы играть в Италии

Аргентинский нападающий Алехандро «Папу» Гомес прокомментировал заключение контракта с «Монцей».

«Я отклонил многие предложения из-за границы, потому что ждал предложения из Италии. Я чувствую себя как дома в этой стране, и это важно. Я счастлив. Для меня чемпионат Италии входит в тройку лучших в мире. Решение вернуться сюда было важным. Дети вернутся в школу, в которой учились раньше.

У меня особые отношения с генеральным директором клуба Адриано Галлиани, мы знаем друг друга много лет. Несколько лет назад, когда мы были на Ибице, я пообещал ему, что однажды перейду в этот клуб. Это была судьба», — приводит слова Гомеса Tuttomercatoweb.

Предыдущим клубом Алехандро Гомеса была испанская «Севилья», которую он покинул 1 сентября 2023 года.