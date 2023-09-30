Президент Ла Лиги: Флорентино Перес возомнил себя мессией. «Реал» спасёт нас всех

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о разногласиях с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Наше различие с Рубиалесом и Пересом заключается в том, как мы понимаем профессиональный футбол. Рубиалес считал, что федерация должна управлять всем, отнимая полномочия у Ла Лиги. Флорентино считает, что руководить должен он. Однажды он сказал мне: «Ты меня не слушаешь». Для «Реала» Флорентино хорош, но для футбола в целом — нет, он абсолютно не прав. Он возомнил себя мессией и считает, что «Реал» спасёт нас всех», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo со ссылкой на программу Plano General.

Напомним, ранее президент Ла Лиги неоднократно подвергал критике Переса — в частности за его желание создать Суперлигу.

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