«Оренбург» — «Зенит»: Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев

В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму. В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды.

На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев. Ковалёв вошёл в штрафную, обыграл Кругового и успел отдать пас назад на Мансилью, который сквозь частокол ног попал в дальний угол — 3:1.

Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков в девяти матчах. «Оренбург» располагается на 13-й позиции, имея в своём активе восемь очков.