Фернандеш: надеюсь, что «Локомотив» сможет сохранить эту форму до конца сезона

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал результаты железнодорожников в МИР Российской Премьер-Лиге.

«Если быть до конца честным, я уже довольно давно не слежу за российской лигой, но приятно слышать, что у «Локомотива» хорошо идут дела. Я надеюсь, что они смогут сохранить эту форму до конца сезона.

Помню, как мы обыгрывали «Зенит» в 2018 году. В том матче мы выиграли титул. Эдер забил гол. Был ли этот матч лучшим в моей карьере за «Локомотив»? Мне запомнились оба матча с «Динамо» в сезоне-2017/2018 и выездной матч с ЦСКА в том же сезоне», – приводит слова Фернандеша Metaratings.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В составе железнодорожников он провёл 142 матча, в которых забил 34 гола и сделал 28 результативных передач. Выступая за московский клуб, португалец стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.