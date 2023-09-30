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Мухин: забег Фернандеса? Неприемлемо пробегать мимо скамейки бывшей команды и радоваться

Мухин: забег Фернандеса? Неприемлемо пробегать мимо скамейки бывшей команды и радоваться
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, как он отреагировал на забег экс-игрока красно-синих Марио Фернандеса в матче РПЛ ЦСКА — «Зенит».

«Никак не отреагировал на забег Фернандеса. Да, это неприемлемо, когда ты пробегаешь мимо скамейки своей бывшей команды и радуешься. Это не очень хороший поступок. Что сказал бы ему? Как дела у тебя? Но не думал, что сказал бы», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги. После того как игрок «Зенита» дос Сантос забил гол, Фернандес со скамейки запасных питерского клуба побежал праздновать этот мяч с остальной командой, что вызвало недовольство болельщиков ЦСКА. Сама игра завершилась со счётом 1:1.

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