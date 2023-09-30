Сарри: ужасно зол на УЕФА, Серию А и всю эту банду из-за сумасшедшего календаря

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри выразил недовольство тяжёлым графиком команды в чемпионате Италии.

«Мы — жертвы смертельного коктейля: никогда не видел, чтобы какая-либо команда провела три выездных матча с «Наполи», «Ювентусом» и «Миланом». Я ужасно зол на УЕФА, Серию А и всю эту банду из-за сумасшедшего календаря. Они отправляют этих детей на бойню, никак не помогая им», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 7-м туре Серии А «Лацио» играл с «Миланом» в гостях. Команда Сарри проиграла со счётом 0:2.

После семи туров чемпионата Италии «орлы» набрали семь очков и на текущий момент занимают 14-е место в турнирной таблице. «Милан» после аналогичного количества матчей в Серии А набрал 18 очков и располагается на первом месте.