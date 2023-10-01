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Директор «Валвейка» рассказал о состоянии вратаря Вассена

Директор «Валвейка» рассказал о состоянии вратаря Вассена
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Директор клуба «Валвейк» Франк ван Моссельвельд прокомментировал состояние здоровья голкипера команды Этьена Вассена. На 83-й минуте домашнего матча 7-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом» вратарь столкнулся с нападающим амстердамцев Брайаном Бробби и потерял сознание. После этого игру сразу остановили, врачи выбежали на поле и стали оказывать первую помощь Вассену. Стюарды закрыли этот участок газона от камер с помощью одеял. Позднее вратаря унесли с поля на носилках.

«Мы все шокированы. К счастью, Этьен находился в сознании, когда его помещали в машину скорой помощи. Но он не имел ни малейшего понятия о том, что произошло на поле. Радует, что он мог отвечать на вопросы», — приводит ESPN NL слова ван Моссельвельда.

Матч был остановлен при счёте 3:2 в пользу «Аякса» и не был возобновлён.

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