Гвардиола: в матче с «Вулверхэмптоном» Ковачич и Диаш не делали то, что должны были

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно игры его команды в минувшем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном», в котором «горожане» проиграли со счётом 1:2.

«Мы не наладили наш процесс должным образом: нам следовало атаковать более плавно, у нас были небольшие трудности в переходных фазах. Когда соперник так хорошо обороняется, то Ковачич или Рубен должны атаковать его центральных защитников, но они этого не делали. Вот почему было сложнее. Но это была сложная игра. Мы знали, что они будут действительно хорошо защищаться во всех ситуациях.

Кто бы ни вступал в контакт — Хван Хи Чан, Матеус Кунья или Педру Нету, — они все хорошо контролировали мяч, вели его, отдавали передачи. Они были фантастическими, я бы сказал, что это топ-команда», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.