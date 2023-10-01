Сегодня Жером Боатенг проведёт первую тренировку с игроками «Баварии»

Сегодня, 1 октября, немецкий защитник Жером Боатенг должен принять участие в своей первой тренировке с «Баварией» после возвращения в клуб. Об этом сообщает журналист Керри Хау в своём «твиттере».

По информации источника, возвращение 35-летнего футболиста в мюнхенский клуб почти завершено. Боатенг должен присоединиться к сегодняшней тренировке «Баварии», организованной для футболистов, которые не выходили на поле в минувшем матче Бундеслиги с «Лейпцигом», состоявшемся вчера, 30 сентября, и завершившемся со счётом 2:2.

Напомним, Боатенг становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Немецкий защитник перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».