Игрок «Адана Демиспор» Балотелли: Таарабт сильнее, чем Неймар, в плане техники

Нападающий «Адана Демиспор» Марио Балотелли сравнил игрока «Аль-Хиляля» Неймара с футболистом дубайского «Аль-Насра» Аделем Таарабтом с точки зрения их футбольной техники.

«Таарабт, на мой взгляд, технически сильнее Неймара. Последний — абсолютный феномен, он слишком силён. Конечно, мы не можем их сравнивать, но если говорить только о технике, то Таарабт сильнее», — приводит слова Балотелли RMC Sport.

Напомним, Балотелли стал игроком «Адана Демиспор» в минувшем сентябре. До этого итальянский нападающий выступал за швейцарский «Сьон». Ранее 33-летний футболист уже выступал за «Адана Демиспор» в сезоне-2021/2022. Также на счету Балотелли 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.