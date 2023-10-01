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Источник: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив»

Источник: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив»
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков согласовал личный контракт с «Локомотивом» и перейдёт в московский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит 40 млн рублей. Салтыков подпишет контракт до 2027 года, но вторую часть текущего сезона проведёт в нынешнем клубе на правах аренды.

Напомним, в августе московский ЦСКА проявил интерес к форварду. Об этом первым сообщил «Чемпионат». Однако армейцев не устроила сумма сделки — от 200 млн рублей до 250 млн по разным данным.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон».

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