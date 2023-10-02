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«Байер» выдал лучший старт сезона в истории клуба

«Байер» выдал лучший старт сезона в истории клуба
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В шестом туре чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл «Майнц» со счётом 3:0.

Таким образом, леверкузенский клуб проводит лучший старт сезона в Бундеслиге за всё время существования команды. На счету подопечных Хаби Алонсо 16 очков в шести матчах — пять побед и одна ничья.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему наставнику «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. В данный момент «Байер», который 41-летний Алонсо возглавил менее года назад, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков. В матче 7-го тура чемпионата Германии леверкузенцы сыграют с «Кёльном.

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