«Байер» выдал лучший старт сезона в истории клуба

В шестом туре чемпионата Германии леверкузенский «Байер» обыграл «Майнц» со счётом 3:0.

Таким образом, леверкузенский клуб проводит лучший старт сезона в Бундеслиге за всё время существования команды. На счету подопечных Хаби Алонсо 16 очков в шести матчах — пять побед и одна ничья.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему наставнику «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. В данный момент «Байер», который 41-летний Алонсо возглавил менее года назад, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 16 очков. В матче 7-го тура чемпионата Германии леверкузенцы сыграют с «Кёльном.