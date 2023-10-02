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Неймар удивился состоянию газона перед матчем с «Нассаджи Мазандаран» в азиатской ЛЧ

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на состояние газона на стадионе футбольного клуба «Нассаджи Мазандаран», где командам предстоит провести матч второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

«Это невозможно», — написал Неймар в своём «твиттере».

Матч между «Нассаджи Мазандаран» и «Аль-Хилялем» состоится в Иране, начало – 19:00 мск.

Напомним, в матче первого тура «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Навбахором» (1:1). «Нассаджи Мазандаран», в свою очередь, обыграл «Мумбаи Сити» (2:0).

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в четырёх матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.

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