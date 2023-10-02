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Кордоба, Давила и Карпукас — в сборной 10-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Кордоба, Давила и Карпукас — в сборной 10-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 10-го тура РПЛ. У «Оренбурга» оказалось три представителя в составе, у «Крыльев Советов», ЦСКА и «Краснодара» – по два. Тренером символической сборной мы выбрали Игоря Осинькина («Крылья Советов»)

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке:

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Вратарь:
Николай Сысуев («Оренбург»);
Защитники: Матиас Перес («Оренбург»), Роберто Фернандес («Динамо»), Хуниор Алонсо («Краснодар»)
Полузащитники: Келлвен (ЦСКА), Артём Карпукас («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Юрий Горшков («Крылья Советов»)
Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Джон Кордоба («Краснодар»), Виктор Давила (ЦСКА)

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