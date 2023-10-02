Витюгов — о разгроме «Спартака»: мне папа всегда говорил, что порядок бьёт класс

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов объяснил, за счёт чего самарская команда добилась победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Мы победили за счёт характера, единства и команды в целом. У «Спартака» много хороших футболистов, но мне папа всегда говорил, что порядок бьёт класс. Я поздравляю всю Самару с этой победой! А также свой родной Красноярск и свою любимую маму с юбилеем. С юбилеем, мамуль», — сказал Витюгов в эфире «Матч ТВ».

После 10 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место с 21 очком. «Спартак» расположился на седьмом месте (16 очков), а лидирует в таблице «Краснодар» (24 очка).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Пари Нижний Новгород».