Геркус: ЦСКА и «Спартак» выпали из чемпионской гонки

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» выдал такую серию, что впервые за всё время своего существования всерьёз претендует на чемпионство. Феноменальный старт. Три пропущенных мяча и 0 поражений в 10 турах — такое было, и было недавно, но всё равно это явление очень и очень и редкое в нашем футболе.

Помимо отличного собственного старта, шансы «Краснодара» очень повышаются из-за осечек конкурента. +7 от «Зенита»! Такое отставание отыгрывать (если получится) придётся до зимы. ЦСКА и «Спартак», мне кажется, из гонки выпали.

Ещё один аргумент в пользу удачного для «Краснодара» исхода — они научились побеждать «на заказ». Это большое дело. Итак, мы хотели чемпионской интриги — вот нам чемпионская интрига!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.