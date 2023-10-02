Гладилин: Мозес уже не тот, российские ребята более молодые и прогрессируют

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос по поводу целесообразности нахождения в составе нигерийского игрока Виктора Мозеса. По его мнению, экс-футболист «Челси» раньше выглядел более предпочтительно, а сейчас в «Спартаке» есть молодые россияне, которые прогрессируют.

«Нужно ли продлевать контракт с Мозесом — это надо смотреть тренерскому штабу, кто на его позиции играет среди российских ребят, которые сейчас активно прогрессируют и они более молодые. Также надо смотреть, кто будет дальше стоять у руля «Спартака».

Мозес уже не тот, год назад он получше выглядел. Есть объективные причины в виде травм, возможно, возраст. Сейчас он выглядит не так ярко, как раньше», — приводит слова Гладилина Legalbet.