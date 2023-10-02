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Карпин отреагировал на слухи о назначении в «Спартак»

Карпин отреагировал на слухи о назначении в «Спартак»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «Спартак».

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Ранее на тему своего возможного назначения в «Спартак» высказался бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, также отказавшийся обсуждать эту тему. Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В 2021 году, когда специалист откликнулся на предложение сборной России, он оставил должность в «Ростове», но менее чем через год вновь возглавил жёлто-синих.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков.

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