Осинькин: у Салтыкова нет таких проблем со здоровьем, что он не может ехать в сборную

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вызов в сборную России трёх защитников самарского клуба — Александра Солдатенкова, Романа Евгеньева и Юрия Горшкова.

«Из самой забивной команды чемпионата в сборную вызваны только защитники? Значит, нашим нападающим надо ещё больше забивать. Голы наших нападающих немного размыты на всю команду.

У Салтыкова нет проблем со здоровьем? Небольшие есть, мы его постоянно подлечиваем, сегодня он не тренировался, но нет такого, что он не может ехать в сборную.

В чём удалось прибавить Евгеньеву и Горшкову, с чем связан их вызов? С текущей индивидуальной и командной формой, с уверенностью, которую каждый футболист получает, когда команда в хорошей форме», — приводит слова Осинькина Metaratings.