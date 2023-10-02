Геннадий Орлов: «Крылья Советов» добили «Спартак», те оказались не готовы

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0).

«Что было в Самаре? Триумф команды Осинькина. Они и в прошлом сезоне хорошие отдельные матчи выдавали, а сейчас стали стабильно побеждать. И смотрите, как равномерно они забивали «Спартаку» на протяжении всей игры. Они добили «Спартак», те оказались не готовы.

Абаскаль где-то дня три-четыре назад сказал, что Промес – лучший футболист РПЛ. А в этом прошедшем матче заменил его на 60-й минуте. Я подразумеваю, что лучший игрок – это тот, кто стабильно даёт высокий результат. Может, тренер оценивал способности, возможности. Но у Промеса какие-то провалы. Он один матч играет, другой – нет. И эта оценка тренера заставляет сомневаться в правильности его взглядов. Это очень сложный момент для «Спартака».

Капитанил у них Зобнин. Он тот ещё лидер, особенно по игре. Они всё потеряли. Но, думаю, многие предполагали, что «Крылья» их обыграют. Они играют в быстрый, атакующий футбол, а «Спартак» тяжеловесен при переходе от атаки к обороне. Да и вратари… Сейчас Максименко стоит, до этого Селихов. Не выручают. Но это уже проблемы «Спартака». Но удар очень болезненный», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».