Защитник «Балтики» Фернандес: из игроков РПЛ выделю Бонгонда, Мозеса и Клаудиньо

Защитник «Балтики» Роберто Фернандес высказался о результатах команды, а также ответил, кто больше всех впечатлил его в чемпионате России.

«Есть ли у «Балтики» потенциал сохранить прописку в РПЛ? Вне всяких сомнений. То место, на котором мы сейчас находимся в турнирной таблице, не совсем верное – мы заслуживаем большего, мы можем дать больше. Поэтому, надеюсь, в скором времени мы начнём подниматься по турнирной таблице. В каких-то матчах я чётко ощущаю, что мы превосходим соперника. Если бы мы не допускали ошибок и не пропускали голы, то были бы на коне.

Нам нужно иметь немного больше спокойствия, особенно в концовках встреч. Я каждый день тренируюсь с моими партнёрами и понимаю, что они очень хорошо подготовлены, но пока нет должного результата. Хотя, возможно, немного не хватает опыта… Однако команда точно играет хорошо, у нас есть сильный характер. Это не столько отсутствие опыта, сколько нехватка везения, спокойствия и т.д.

Кто в РПЛ впечатлил больше всего? У «Спартака» и «Зенита» есть в составе игроки, которые могут делать разницу. В России очень конкурентный чемпионат. Любая команда может одолеть любую. Из игроков выделю Бонгонда, Мозеса и Клаудиньо. Они большие профессионалы, это очень сильно ощущается.

Моя цель в России? Я хочу, чтобы мы с «Балтикой» закончили этот сезон как можно выше, хочу провести как можно больше хороших матчей, помогать команде. Всё остальное меня не беспокоит», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала семь очков после 10 матчей.