Пименов раскритиковал Мозеса и Бонгонда за то, что они не отрабатывают в защите

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о ситуации в московском «Спартаке». Он признался, что не является поклонником тренерского мастерства Гильермо Абаскаля, а также раскритиковал Виктора Мозеса и Тео Бонгонда за слабую работу на оборону.

«Я не симпатизирую мастерству Абаскаля, к его тренерской мысли есть вопросы. Но до этого громкого поражения у «Спартака» были три игры «на ноль», три победы. Все говорили, что Абаскаль в порядке. Сейчас попались на классическую игру от самарцев, и сразу [разговоры про] увольнение.

Абаскалю можно экспериментировать, выпускай наших ребят, которые могут терпеть. Тот же Литвинов почему‑то не играет. Есть ребята, которые готовы выкладываться на поле, может быть, в каких‑то качествах они слабее. Например, Мозес в интеллектуальной игре посерьёзнее выглядит, но в плане физики он не отрабатывает вообще, как и Бонгонда. В атаке он хорош, вопросов нет, но назад же надо бежать», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».