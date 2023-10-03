Степан Оганесян: вне зависимости от соперников сборной России нужно собираться

Полузащитник «Оренбурга» и сборной России Степан Оганесян высказал мнение, зачем собирать национальную команду в отсутствие официальных матчей и проводить товарищеские матчи.

«Конечно, это нужно. В нынешних реалиях вызывается много новых игроков – это шанс себя зарекомендовать. Для тренерского штаба это дополнительная информация по каждому игроку во время личной работы. Вне зависимости от соперников надо проводить сборы и матчи, собирать команду и держать её в тонусе.

Я думаю, большинству игроков, почти каждому, неважно, товарищеский матч или нет. Всегда хочется победить, и ты всё равно придаёшь значение результату и испытываешь положительные эмоции только от победы», — сказал Степан Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.