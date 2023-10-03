Шикунов: проблемы «Ростова» видны невооружённым глазом. «Локомотив» сейчас точно лучше

Бывший футболист Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Локомотив» сейчас точно лучше «Ростова». Тут и обсуждать нечего, стоит только взглянуть на таблицу. У «Локо» был двухнедельный провал, но сейчас снова набрал ход. Но Кубок — другой турнир. Тут выходят на поле футболисты, которым нужна практика. Но в любом случае у «Локомотива» есть преимущества перед «Ростовом»: играют дома, да и квалификация выше.

У «Ростова» тяжёлая логистика, но это не главное. У «Краснодара» такая же ситуация, но они идут на первом месте. А у «Ростова» сейчас, к сожалению, много молодёжи, часто происходит ротация, поэтому команда непредсказуемая. Проблемы видны невооружённым глазом, когда упускают победы, ведя в счёте 2:0», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.